Effimera, monologo di Stefano Benni in scena a Marostica

È “Effimera”, monologo di Stefano Benni, il nuovo spettacolo in scena al Ridotto del Teatro Politeama di Marostica, in programma sabato 24 marzo (ore 21). Promosso dall’Associazione Teatris in collaborazione con la Città di Marostica, vede protagonista la giovane attrice Alessandra Signori, per la regia di Alain Furlan, alla sua prima prova nel ruolo.

“Ha delle meravigliose ali, ma deve ancora imparare a volare. È una farfalla, o forse una giovane fata, o una strega, o una ragazza come tante. Buttata nel bosco del mondo. Sapendo che la sua vita sarà breve, e che bisogna goderne ogni attimo, in bilico tra l’ironia e la paura”. Ad introdurre lo spettacolo teatrale sono le parole di Stefano Benni, fucina instancabile (e tutta italiana) di fantasticherie e serietà, da sempre produttivo nei più vari campi, che racconta la storia di una farfalla, dalla gloriosa alba al tristo tramonto.

Una riflessione sulla vita appunto, certo quella di un piccolo lepidottero, ma comunque una vita. La farfallina è Alessandra Signori, che conduce, con pari leggerezza ed aggressività, il monologo boschivo, permettendo di assistere alla sua nascita e all’abbandono dell’odiato bozzolo, ai primi conflitti con i genitori, agli amori e alle delusioni, ai viaggi, ai ricordi.

A metà tra una fatina ed una teenager qualunque, la nostra eroina si trova in disaccordo con molte delle imposizioni naturali: la brevità della sua esistenza, le ali disponibili in una sola colorazione, l’amore tra volatili e la realtà, così spoglia di orpelli. La nostra è una farfalla fantasiosa, le piace inventare i nomi alle cose, viaggiare, raccontare storie complicate e dal finale ambiguo; tendenzialmente le piace anche ridere, tranne quei pochi momenti in cui entra in trance e sputa fuori, dalla piccola bocca porporinata, una durissima verità.

Scenografia e disegno luci di Davide Stocchero, Creazioni di Monica Dal Molin.

con Alessandra Signori e la regia di Alain Furlan

Biglietti: intero 7 euro - ridotto (Associati Teatris) 5 euro

Informazioni e prenotazioni: Associazione Culturale Teatris - Cell. 333 7857 208 - associazioneteatris@gmail.com - Pagina Facebook: Teatris