"Ed è Sempre Varietà" al Teatro Cà Balbi di Bertesinella a Vicenza

GLI APPUNTAMENTI NEL CENTRO STORICO E NEI QUARTIERI DI VICENZA DALL'8 AL 13 APRILE

Sabato 8 aprile alle 21 al Teatro Cà Balbi di Bertesinella a Vicenza in via Marco da Montegallo 4 andrà in scena la commedia "Ed è Sempre Varietà" con la compagnia "La Trappola" di Vicenza per la regia di Pino Fucito. Lo spettacolo ha ricevuto il Premio della Giuria e Gradimento del pubblico al 6° Concorso Nazionale Città di Concordia Sagittaria 2015. Il "varietà" era un genere di spettacolo teatrale molto leggero, che nacque a Napoli, alla fine del XIX secolo, sulla falsa riga del “Cafè Chantant” francese, e si diffuse tra gli anni '30 e gli anni '50. L'evento à a cura degli Amici del Teatro Cà Balbi e la parrocchia di Bertesinella in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. Biglietti: 8 euro intero - 4 euro ridotto (per ragazzi fino 14 anni). Per informazioni e prenotazioni: 0444.912779 - www.teatrocabalbi.com.

TRAMA: Una pianista di sala in frack e papillon, i tavolini accesi da antico “caffè chantant”, ballerine e lustrini, complici recitanti tra il pubblico pronti a rimbeccare, fischiare alle “curve procaci” o ad incitare gli attori in palcoscenico. Questa la cornice di “Ed è sempre Varietà!”, spettacolo corale che impegna una ventina di attori, che si alternano interpretando barzellette, scenette, scioglilingua surreali da fine dicitore, canzoni maliziose. Il classico presentatore introduce e ammansisce il pubblico, che acclama le provocanti ballerine, in un alternarsi continuo di pezzi della tradizione interpretati in passato da Totò, Ettore Petrolini, i fratelli De Rege o più recentemente da Walter Chiari, Carlo Campanini, Alberto Sordi e Monica Vitti. Il pubblico riscoprirà una comicità ancora vivissima e saprà apprezzare la sciantosa Ninì Tirabusciò, mossa compresa, scenette e siparietti come quelli dell’inequivocata purga, dello studio dentistico scambiato per una casa chiusa o dell’intrigo scaturito da una lettera anonima, che annuncia “le corna”. Molte le canzoni d’epoca famose come Gastone o Acqua salata che aiutano a ricreare l’atmosfera dei tempi gloriosi del Grande Varietà Italiano.

