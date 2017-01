"E Tornerem a Baita": Erika Boschiero e Paolo Cossi a Recoaro Terme

Venerdì 10 marzo alle 21 andrà in scena lo spettacolo "E Tornerem a Baita" con Erika Boschiero, Paolo Cossi e Sergio Marchesini presso il Teatro Comunale di Recoaro Terme in via Roma 10 nell'ambito della rassegna teatrale "Finisterre 2016-2017". Trama: due mondi apparentemente lontani, il fumetto e la musica d’autore, si incontrano sul palco per omaggiare i luoghi in cui i due artisti sono nati e si sono incontrati: le Dolomiti. Accompagnati dall’estro creativo del fisarmonicista Sergio Marchesini, la cantautrice veneta Erika Boschiero e il fumettista friulano Paolo Cossi raccolgono antiche leggende della tradizione orale dell’arco alpino, storie della Grande Guerra, mitologie lontane e tante piccole e grandi vicende umane ambientate tra le valli e le cime di quelle straordinarie montagne.

Erika Boschiero: cantautrice e cantastorie, è nata in Cadore nel 1983. Ha al suo attivo due album, Dietro ogni crepa di muro e Caravanbolero. Si è esibita in molti teatri e locali in Italia e all’estero, in radio e in televisione. Ha aperto concerti e duettato con artisti come Gino Paoli, Danilo Rea, Paola Turci, Maria Gadù, Ron, Luca Barbarossa, Neri Marcorè, Elena Ledda. Tra i riconoscimenti che le sono stati conferiti ricordiamo il Premio d'Aponte 2008, il Premio Botteghe d'Autore 2009, il Premio per il Miglior Testo a Musicultura e al Premio Parodi nel 2012, il Premio Corde Libere 2013 e il Premio Lunezia – future stelle 2015. Il suo brano Papavero di ferrovia è stato inserito nella compilation del Premio Tenco 2013. In teatro è con il disegnatore Paolo Cossi in Ballate di China e E tornerem a baita, con il percussionista Tony Cercola in Sottosopra, con il cantautore veneziano Gualtiero Bertelli in Italie e con Gianluigi Secco in uno spettacolo sui miti della tradizione orale veneta.

