"Due Donne Che Ballano": il duo Paiato-Scommegna al Teatro Astra di Schio

Sabato 18 febbraio alle ore 21 al Teatro Astra di Schio in via Battaglion Val Leogra 45 andrà in scena lo spettacolo "Due Ddonne Che Ballano" di Josep Maria Benet i Jornet con le attrici protagoniste Maria Paiato e Arianna Scommegna per la rassegna artistica "Scho Grande Teatro". Due autentiche stelle del panorama teatrale italiano (M. Paiato e A. Scommegna) interpreteranno in modo magistrale un testo scritto da Jornet, uno dei massimi esponenti del teatro catalano. La loro intensità attorale, capace di penetrare con commovente abilità le sfumature dell’animo umano, è stata scelta dalla regista Veronica Cruciani per portare sul pacoscenico la storia di due grandissime donne qualsiasi. Una piccola vicenda, come tante che accadono nei grandi condomini di qualsiasi città, un microcosmo, un ecosistema esistenziale, che attraverso una scrittura fortemente evocativa e poetica diventa un modo gentile, amaro e profondamente ironico di raccontare un’intera società, in cui le persone difficili e scomode sono confinate ai margini. Lo spettacolo è ambientato in un interno spoglio, che riesce a mettere in evidenza i caratteri delle due protagoniste: una donna anziana e una giovane chiamata a farle da badante. Tutte e due schive, energiche, sarcastiche ed eroiche. Si detestano perché sono simili, perché ognuna ha bisogno dell’altra, e, nella solitudine delle rispettive vite, sono l’una per l’altra l’unica presenza confortante. Consumano le ore che passano insieme beccandosi, pungendosi e confessandosi su quello che solo a un estraneo si riesce a confessare. Maria Paiato nel corso della sua carriera ha vinto importanti premi, tra i quali il premio della Critica Teatrale, il premio Olimpici del Teatro, il premio Ubu nel 2005 e nel 2006, il premio Eleonora Duse nel 2009 e il premio Hystrio nel 2010. Arianna Scommegna è stata premio Hystrio nel 2011 e premio Ubu nel 2014. Biglietti: Platea intero 17 euro - ridotto 14 euro; Galleria intero 11 euro - ridotto 9 euro. Orari biglietteria (Teatro Civico): dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e tutti i giovedì anche dalle 16 alle 18.30. Per informazioni: 0445-525577 - info@teatrocivicoschio.it.

