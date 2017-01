"Drammatica Elementare" di Diego e Marta Dalla Via al Teatro Astra di Vicenza

Venerdì10 febbraio alle 10 è in programma lo spettacolo "Drammatica Elementare" a cura della compagnia "Fratelli Dalla Via" per i ragazzi delle scuole secondarie presso il Teatro Astra di Vicenza in contrà Barche 55. Regia e interpretazione: Marta Dalla Via e Diego Dalla Via. Direzione tecnica Roberto di Fresco. Durata 60 minuti. Tecnica utilizzata: teatro d’attore. Trama: c’erano una volta la A di ape, la B di barca, la C di casa, e via così fino alla Z, ovviamente di zebra. I Fratelli Dalla Via hanno cambiato queste regole: la A è di Attacco all’America, la G di Grande Guerra, la P di Poetica Polentona. Alcune accoppiate famose hanno dato vita a famosi vocabolari: il Devoto - Oli, il Sabatini - Coletti, il Castiglione - Mariotti. Come coppia loro hanno espresso il loro desiderio di giocare con le parole per creare un dissacrante nuovo abbecedario.“Drammatica Elementare” è un esperimento di ludo-linguistica fatto di enigmi e tautogrammi a servizio di una favola scolastica, che ha come obiettivo quello di viaggiare dentro l’evoluzione del lessico ed esaltarne la forza ritmica e contenutistica. Pensare che un dizionario contenga tutta una lingua, ma che il dizionario da solo non basti per possederne i meccanismi.

