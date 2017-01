"Donne in Shakespeare" al Teatro San Giuseppe di Vicenza

APPUNTAMENTI NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 23 AL 30 GENNAIO

Domenica 29 gennaio alle 16 al Teatro San Giuseppe di Vicenza in via Mercato Nuovo (zona San Felice Cattane) andrà in scena lo spettacolo "Donne in Shakespeare", una commedia di Piero Dal Prà, con la Compagnia "Prototeatro" di Montagnana (PD). L'evento, che rientra nell'ambito della “Rassegna Teatrosei 2017” è a cura di Teatrosei in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione del comune di Vicenza. L'ingresso pomeridiano è di 7 euro intero e 5 euro ridotto; per il serale l'ingresso è unico a 7 euro. Per informazioni: F.I.T.A. Vicenza - 0444.323837 - fitavicenza@libero.it - La Ringhiera 347.1747432 - Lo Scrigno 340.78712744.

ELENCO TEATRO