"Donne Dimenticate: Luci e Ombre di una Città" al Teatro San Marco di Vicenza

In occasione della festa della donna, mercoledì 8 marzo alle 16.30 e in replica alle 21 andrà in scena lo spettacolo "Donne Dimenticate: Luci e Ombre di una Città" con l'Associazione Teatrale "Città di Vicenza" al Teatro San Marco di Vicenza in contrà San Francesco 76. "Immaginare Vicenza: un meraviglioso ritratto di "Signora" dalle tinte pastello, annacquato, a volte coperto, da parecchie zone d'ombra. Una "Gran Dama" bellissima ed altera, sicura della propria bellezza e del proprio fascino; bellezza ostentata, truccata con uno spesso strato di cerone, per coprire le tante rughe che affliggono il suo volto. Indifferenza, arroganza, storie di potere e soprusi. Sollevare questo velo di silenzio e dare dignità alle tante donne, spesso perfette sconosciute, che sono la vera storia della città berica dalle rivolte per fame o, armate di penna, chiedendo già due secoli fa, il diritto alle pari opportunità lavorative e professionali, la parità tra coniugi, il diritto allo studio. Donne generose, colte, religiose ma non bigotte, capaci di amicizia vera, duratura, immortale. Donne che hanno amato,un amore disinteressato e totalizzante fino all'estremo sacrificio." (da "Vicenza: Emozioni In Cammino"). A seguito del buon risultato del progetto editoriale “Vicenza Emozioni In Cammino” e delle relative passeggiate emozionali organizzate negli ultimi due anni, l'evento è organizzato dall’Associazione Teatrale “Città di Vicenza” , “Vicenza Emozioni In cammino” con la collaborazione del comune di Vicenza assessorato alla partecipazione - ufficio Pari Opportunità. Biglietti: 10 euro. Alle associazioni aderenti all’iniziativa verranno destinati 2 euro per ogni biglietto da loro venduto. Ci sarà la novità del gesto di solidarietà "Biglietto Sospeso" per dare la possibilità a coloro che non possono permetterselo e a persone meritevoli di assistere allo spettacolo grazie alla generosità di perfetti sconosciuti. Le associazioni e privati potranno pagare uno o più biglietti a favore di persone indicate dalle associazioni stesse, scuole, enti e dall'amministrazione comunale. Dal 7 febbraio al 22 febbraio si avrà la possibilità di aderire a questa iniziativa, mandando un sms o telefonando dopo le 17 al 333.1390513 con il nome-cognome e/o associazione oltre al numero dei biglietti richiesti. Per informazioni "Vicenza Emozioni In Cammino": Lucio Zaltron 373.8594432.

