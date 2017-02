"Donne Dimenticate" all'Auditorium di Chiuppano

In occasione della Festa della Donna, sabato 4 marzo alle 20.45 andrà in scena lo spettacolo "Donne Dimenticate" di Antonio Baldo a cura della Compagnia Associazione Teatrale Città di Vicenza per il primo appuntamento con la XXVIII Rassegna "Invito a Teatro" all'Auditorium di Chiuppano in via Amabile Peguri 11. Nella sua storia Vicenza ha dimenticato figure femminili di notevole importanza. Sono nobili e popolane, ma tutte capaci di intelligenza e azione: queste donne chiesero oltre due secoli fa parità tra coniugi, opportunità di lavoro, diritto allo studio. Dal 1400 a oggi, alcune interessanti figure femminili vengono rievocate da una Vicenza in carne e ossa nel capoluogo berico bellissimo e altero, che spesso nasconde, sotto uno strato di cerone, rughe di arroganza, potere, sopruso. Biglietti: 6 euro intero - 4 euro ridotto (ragazzi dai 6 ai 14 anni). Per informazioni e prevendite: Biblioteca Comunale 0445.892972 - biblioteca@comune.chiuppano.vi.it - www.comune.chiuppano.vi.it.

