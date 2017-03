"Donne di Venerdì": una divertente riunione femminile al Bixio di Vicenza

Venerdì 7 e sabato 8 aprile sempre alle 21 la compagnia "Nautilus Cantiere Teatrale" presenterà lo spettacolo "Donne di Venerdì", una commedia brillante di Antonio Zanetti, presso il Teatro Spazio Bixio di Vicenza in via Mameli 4 per la rassegna "Facciamo" della 11° stagione "Teatro Elemento". Attori: Daniela Calvene, Valentina Ferrara, Federica Omenetto, Daniela Padovan, Gilda Pegoraro, Carlotta Schneck, Daniele Berardi, Gianfranco Cardone. Regia di Anna Zago e Piergiorgio Piccoli. Trama: tre ragazze che condividono un appartamento, tre loro amiche in visita, alcune telefonate anonime, un marito birichino e un amico un po’ maldestro: ecco gli ingredienti di questa commedia d’attualità. Le sei donne hanno da tempo scelto di dedicare a se stesse una sera alla settimana: il venerdì. Ed è proprio in una di queste sere che qualcosa turba la serenità del gineceo. Un fantomatico maniaco prima le spaventa, poi le fa arrabbiare e infine entra a far parte della quotidianità delle ragazze, dando il via ad una serie di episodi la cui comicità scaturisce dai caratteri delle protagoniste e dai rapporti che si vengono a creare tra di loro. Biglietti: intero 12 euro - ridotto 10 euro - studenti 8 euro. Per informazioni: info@spaziobixio.com - 0444.322525 (lun-ven 10-13 e 14-18) - 345.7342025 (sabato e festivi 10-18) - spaziobixio.com - www.theama.it.

