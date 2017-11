"Don't Worry Be Happy": il programma di Schio Grande Teatro 2017-2018

Dopo la fortunata stagione 2016-2017, che ha registrato un record di presenze con un alto gradimento degli spettatori, riparte l’edizione 2017-2018 "Don't Worry Be Happy" di Schio Grande Teatro con la co-direzione artistica Annalisa Carrara e Federico Corona per numerose arti della scena, che si intrecceranno in un dialogo continuo ed intenso: teatro, danza, musica ma anche pittura, cinema e letteratura. Una particolare attenzione sarà riservata al pubblico giovane con l’inserimento dei biglietti last minute under 30 a costi agevolati e l’estensione della riduzione per età da 26 a 30 anni. Oltre a Schio Grande Teatro completeranno il quadro artistico "Schio Teatro Veneto" (4 rappresentazioni), "Vieni a Teatro con mamma e Papà" (7 spettacoli), "Occasioni di Musica" (5 concerti) e "Ridotto all'Opera" (3 opere).

MULTIFORME DI ARTI PERFORMATIVE: Una moltitudine di linguaggi che attraversa spettacoli classici, commedie, nuova drammaturgia, interpretati da indiscussi protagonisti accanto ad artisti emergenti e eccellenze del territorio. La sinergia progettuale sarà in grado di ricercare nuove opportunità per la cultura nel territorio con una multiforme passione per le arti performative, nella costante ricerca di un’armonia con le edizioni precedenti che hanno identificato la Fondazione Teatro Civico di Schio come una delle realtà più dinamiche e vivaci del panorama teatrale regionale.

I BIG IN CARTELLONE: Lella Costa per l'inaugurazione ufficiale di giovedì 19 novembre, Marco Paolini in "Le Avventure di Numero Primo" (20 gennaio 2018); Milena Vukotic e Lucia Poli in "Sorelle Materassi"(22 febbraio); Moni Ovadia in "Il Casellante"(16 marzo 2018); Stefano Accorsi in "Favola del principe che non sapeva amare" (27 marzo 2018) oltre allo show della MM Contemporary Dance con "Carmen/Bolero" fino alla chiusura con "La Trilogia dei Commedianti" (Don Chisciotte - Romeo e Giulietta - Il Malato Immaginario) di Stivalaccio Teatro (28 aprile 2018).

ATTIVITA' PER LE FAMIGLIE E LE SCUOLE. Il programma 2017-2018 oltre al cartellone principale darà spazio anche alle attività per le famiglie e il mondo della scuola insieme ai laboratori annuali con una particolare programmazione musicale, che diventerà occasione per valorizzare i talenti musicali del territorio, come il concerto di Natale al Teatro Civico, affidato alla bravura dei ragazzi degli Istituti scolastici scledensi. Ogni anno sono circa 8 mila i ragazzi che frequentano il teatro in modo anche attivo attraverso i laboratori per le giovani generazioni come il Campus Company.

FONDAZIONE TEATRO CIVICO. La Fondazione Teatro Civico, attiva dal 1993, è la punta qualificata e il braccio operativo del progetto teatrale cittadino. Con gli oltre 70 appuntamenti annuali convoca a teatro più di 20.000 spettatori: ogni fascia d’età, ogni cittadino, dagli spettatori più piccoli ai più grandi, trovano nelle iniziative promosse il proprio posto a teatro.

BIGLIETTERIA: Teatro Civico - Schio - via Pietro Maraschin, 19 - info@teatrocivicoschio.it · www.teatrocivicoschio.it - 0445.52557- Vendita on-line biglietti: www.vivaticket.it

ORARI BIGLIETTERIA. Dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13, tutti i giovedì pomeriggio. Il sabato prima dello spettacolo: dalle 10.30 alle 12. La biglietteria del Teatro aprirà un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

SCHIO GRANDE TEATRO 2017-2018

