Don Chisciotte Against The Machine

Per il primo anno iniziamo un laboratorio permanente di teatro. Insieme a me, a condurlo, ci sarà Andrea Buttazzi. Siamo pronti a metterci in gioco e al lavoro per e con chiunque abbia voglia di unirsi a noi in questo viaggio.

Vi aspettiamo mercoledì 26 settembre 2018 a Porto Burci dalle 21:00, per un incontro aperto a tutti.

Il tema del lavoro che vogliamo proporvi, a partire da Don Chisciotte, è l'ambiente, e quello che faremo e creeremo sarà strettamente legato e basato sul gruppo che si formerà.