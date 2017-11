"Dolores Hotel" al Teatro Comunale di Lonigo

Danza (fuori abbonamento)

Ideazione e regia Laura Pulin - Coreografie di tango di Margarita Klurfan, Walter Cardozo con Walter Cardozo, Cristiano Dall’Ara, Maria Rosa Franzin, Elena Friso, Margarita Klurflan, Alfredo Rutar, Costanza Gruber - Produzione Compagnia Tango Brujo, Spaziodanza Padova.

Dolores Hotel. In un vecchio e polveroso hotel, gli ospiti trovano ad accoglierli una proprietaria eccentrica e misteriosa, Dolores, che con la sua vita fatta di continui incontri fugaci, di dolori e di follie rende il loro soggiorno indimenticabile. Atmosfere so use, appassionate e seducenti accompagnano i protagonisti nei loro racconti, nelle loro danze e i loro sorrisi. Sulle note di vecchi tanghi argentini, la danza e il teatro evocano intrecci raffinati, inquietanti e sensuali, in una giornata in cui pittoreschi e chimerici personaggi si incontrano e si mescolano con i loro bagagli diversi, i loro sogni, i loro ricordi.

Atto unico, durata 70’.

