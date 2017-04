"Dimensioni Parallele" al Teatro Comunale di Thiene

Venerdì 28 aprile alle 20.45 al Teatro Comunale di Thiene in viale Bassani 18 è in programma lo spettacolo di danza moderna "Dimensioni Parallele" della compagnia Kronos con la partecipazione degli allievi corso formazione professionale Junior e Senior di Orizzonte Danza di Schio. Con questo nuovo lavoro, la compagnia va a concludere il percorso dedicato allo studio nell'ambito della metafisica e iniziato nel 2013 con "Effetto Onda", unendo gli aspetti psicologici umani in un contenitore universale. La regia è firmata da Ornella Pegoraro, le coreografie sono di Barbara Canal, Francesca Foscarini, Angelo Monaco, Eleonora Pasin e Natalia Vinas Roig.

INFORMAZIONI: Ufficio Cultura di Thiene - 0445.804745

BIGLIETTI: 12 euro intero - 10 euro ridotto. Prevendite on line: 13.99 euro su www.vivaticket.it/index.php?nvpg[sell]&cmd=tabellaPrezzi&pcode=6190569&tcode=tl017704