"Diario di un Pazzo": spettacolo bonsai di e con Virgilio Patarini

Domenica 25 febbraio alle ore 18, a conclusione della personale “Giorni di freddo” di Virgilio Patarini a cura di Paola Caramel al Cantiere Barche 14, in Stradella delle Barche 14, l’artista veste nuovamente i panni di attore in “Diario di un pazzo”, tratto dall’omonimo racconto di Nicolaj Gogol’ che vide debuttare Patarini come regista e attore protagonista al Teatro Libero di Milano nel 2000. La performance a cura di G’art [galleria delle arti] partecipa alla rassegna de Gli Stati della Mente, festival di Arte e Cultura sul tema della salute mentale la cui seconda edizione è in programma a giugno.

La misera vita di un piccolo funzionario dello Stato Zarista, con le sue vuote abitudini, è animata solo dall’amore impossibile verso la figlia del suo Direttore. Il varco della soglia di follia del povero “impiegatuccio” passa per la lettura di un improbabile ciclo di lettere scritte dalla cagnolina Meggie e assume caratteri tragicomici quando, in un crescendo di assurdità, l’ultimo atto lo vede protagonista addirittura di una compiaciuta autoproclamazione. Ispirata al racconto del grande maestro russo del realismo grottesco, l’interpretazione di Patarini ci riporta le piccole grandi ossessioni del protagonista Aksentij. Egli è l’archetipo dell’antieroe contemporaneo: le sue sconfitte non lo rendono patetico agli occhi del pubblico che non può fare a meno di relazionarsi in modo empatico con lui. Impossibile non ridere delle sue e delle proprie alienazioni quotidiane, domandandosi istintivamente quale sia il limite della propria “soglia” personale.

G’art [galleria delle arti] è un’organizzazione culturale nata nel 2007 che si occupa di concepire, realizzare e promuovere progetti multidisciplinari con metodologie non-convenzionali e innovative. Dopo una lunga serie di mostre di arte visiva, spettacoli teatrali, letture sceniche e happening realizzati tra Piemonte, Lombardia, Emilia e Veneto, approda a Venezia nel 2016.

Lo spettacolo durerà 35 minuti è ad ingresso libero, consigliata la prenotazione su www.eventbrite.it.



Info su www.glistatidellamente.com - Indirizzo e-mail info@glistatidellamente.com

Evento su Facebook "Diario di un pazzo" Virgilio Patarini interpreta Gogol'

