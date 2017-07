"Diario Bianco, Diario Bianco e Diario Bianco" con Thierry Di Vietri a Montecchio Maggiore

GUIDA SPETTACOLI DI TEATRO E DANZA PER IL WEEKEND 28 - 30 LUGLIO

Venerdì 28 luglio ore 21 al magazzino comunale di Montecchio Maggiore in via Pelosa "Ensemble Teatro" invita la cittadinanza allo spettacolo "Diario Bianco, Diario Bianco e Diario Bianco" di Thierry Di Vietri ed Erika Costa. L'evento è realizzato per "Estate d'Eventi 2017" con il supporto organizzativo e il contributo della Città di Montecchio Maggiore nell'ambito del bando “PalcoLibero in Città 2017".

Lo show con gli interpreti Thierry Di Vietri e Stefania Pimazzoni è ispirato a 3 diari: "Diario di un uomo superfluo" di Turgenev, "Diario di un senza fissa dimora" di Auge e "Diario del seduttore" di Kierkegaard, che parlano d'amore, tentativi di dire con le parole quello che non si può dire ma solo suggerire, approssimare, intuire, in costante disequilibrio, evidente nella messa in scena e nella scenografia.

BIGLIETTI. Ingresso unico a 5 euro.

ELENCO TEATRI