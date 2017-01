"Dialoghi degli Dei": prima regionale a Valdagno

Sabato 6 maggio alle 21 al Liceo "Trissino" di Valdagno in Lungo Agno Manzoni 18 andrà in scena in prima regionale lo spettacolo "I Dialoghi degli Dei" con Massimiliano Civica e "I Sacchi di Sabbia" per la rassegna "Finisterre 2016-2017" (vedi programma). In precedenza alle 17 ci sarà il laboratorio “Classico?” con la compagnia "I Sacchi di Sabbia". La fortuna di Luciano, scrittore e retore greco, di origine siriane, nato a Samosata nel 125 d.C., è legata soprattutto alla serie dei cosiddetti "Dialoghi degli Dei": un divertissement squisitamente letterario, in cui l’autore, attingendo dal patrimonio del mito, offre una rappresentazione originale, ironica, sorprendentemente quotidiana della cosmogonia classica. Gli scontri “familiari” tra Zeus e Era, le continue lagnanze per le malefatte di Eros, i pettegolezzi tra Dioniso, Ermes ed Apollo resistono alla sfida del tempo, continuando a farci sorridere, ergendosi anzi a topos di molti meccanismi che animeranno poi la commedia moderna. È sorprendente come, a distanza di secoli, questi Dialoghi continuino ad “intrattenere” l’ascoltatore: queste deliziose miniature, cesellate in un fraseggio agile ed arguto, continuano ad essere “discorsi per far passare il tempo”. Insieme per la prima volta I Sacchi di Sabbia e Massimiliano Civica si interrogano proprio sul senso profondo della parola “intrattenimento”, alla divertita ricerca di forme desuete per “passare il tempo. Ingresso a 5 euro.

