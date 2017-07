"Dialoghi degli Dei": la cosmologia classica in versione ironica a Vicenza

GUIDA AGLI SPETTACOLI DI TEATRO NEL VICENTINO PER IL WEEKEND 28 - 30 LUGLIO

Venerdì 28 luglio alle 21.15 al Rione Barche di Vicenza andrà in scena lo spettacolo "Dialoghi degli Dei" con la compagnia "I Sacchi di Sabbia" per il festival di teatro urbano "S-Centrati 2017" a cura de "La Piccionaia". La compagnia tosco-napoletana, diretta per la prima volta da Massimiliano Civica si immergerà nelle atmosfere politeiste delle divinità greche con una serie di deliziose miniature, cesellate in un fraseggio agile e arguto, che gli interpreti Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Illiano e Giulia Solano rendono assolutamente esilarante nel contesto scenico classico duemila anni dopo. Ingresso a 7 euro. L'evento è inserito nel cartellone "L'Estate a Vicenza 2017".

DIALOGHI DEGLI DEI. L'opera, che prende il titolo dall’opera dello scrittore greco Luciano di origini siriane nato a Samosatra nel 125 d C., attinge al patrimonio del mito, offrendo una rappresentazione originale, ironica e quotidiana della cosmogonia classica. La scena presenta una maestra e due maturi scolaretti in calzoncini corti alle prese con un’interrogazione sugli dei dell’Olimpo.

L’AVANT-SPECTACLE. E' un progetto di concerti-aperitivi al "Nuovo Bar Astra" prima dell'inizio dello spettacolo. Venerdì 28 luglio ci si esibirà il gruppo "Delirium Tremens", formazione composta da Diego Bolognese (violino), Emanuele Marchi (violino) e Penelope Mitsikopoulos (contrabbasso) con i classici del rock (e non solo) rivisitati in chiave classica.

IL RIONE DELLE BARCHE. Affacciato sul fiume Retrone e adiacente all’antico porto fluviale di Vicenza, il medievale rione delle Barche è uno dei più antichi della città. Gli stretti vicoli, le abitazioni tipicamente popolari, l’antico Ospitale di San Valentino dove i mercanti, i barcaioli e i mendicanti trovavano ricovero per notte, la piazzetta che un tempo ospitava gli orti sull’argine: è in questa affascinante cornice, e in particolare sotto le logge cinquecentesche dell’antica conceria di Vicolo Cieco Retrone, che prenderanno vita 4 sere di spettacolo, dedicata ciascuna ad una diversa suggestione. Dopo "Bello Mondo" e "Dialoghi degli Dei", andranno in scena con inizio sempre alle 21.15: "Sempre Domenica" (sabato 29 luglio); "Il Circo di Legno" (domenica 30 luglio).

