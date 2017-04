"Der Rosenkavalier" dal Metropolitan Opera House al Comunale di Vicenza

Martedì 16 maggio alle 19.30 nella Sala del Ridotto al Teatro Comunale di Vicenza sarà proiettato in diretta dal MET Metropolitan Opera House di New York l'opera "Der Rosenkavalier", tratto dall'opera più maestosa di Strauss nell'ambito della 10° stagione artistica (vedi programma). Musica: Richard Strauss. Libretto Hugo von Hofmannstal. Direttore d’orchestra: Sebastian Weigle. Regia Robert Carsen. Cast: Renée Fleming: la marescialla - Principessa di Werdenberg - Elīna Garanča: Octavian - Erin Morley: Sophie - Günther Groissböck: il Barone Ochs di Lerchenau - Marcus Brück: il Signore di Faninal - Matthew Polenzani: un cantante.

DER ROSENKAVALIER: l’opera più grandiosa di Strauss con un cast da sogno: Renée Fleming nel ruolo della Marescialla ed Elina Garanca in quello di Octavian. Nella sua nuova produzione, il regista Robert Carsen ambienta la vicenda alla fine dell'Impero asburgico, sottolineando il sotto testo dell'opera sul conflitto di classe in un contesto ricco e ovattato, in un allestimento in cui recita anche Günther Groissböck come il Barone Ochs. Sebastian Weigle dirige l’orchestra con maestria.

BIGLIETTI: Intero 12 euro - Ridotto 10 euro.

