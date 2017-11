"Delusionist": Natalino Balasso e Marta Dalla Via al Teatro Astra di Vicenza

Venerdì 10 e sabato 11 novembre alle 21 al Teatro Astra di Vicenza in contrà Barche 55 andrà in scena lo spettacolo "Delusionist" con Natalino Balasso e Marta Dalla Via per la rassegna "Terrestri 2017". Lo show è il frutto di un sodalizio a dir poco esplosivo tra l’attore rodigino, divenuto un vero e proprio fenomeno di culto grazie alle sue corrosive parodie, e l’attrice di Tonezza del Cimone, caustica artigiana di un linguaggio teatrale rivoluzionario, che insieme al fratello Diego ha dissacrato con cinica ironia il mito del nord-est produttivo. Un sodalizio nato dal lavoro comune di Balasso e Dalla Via nella saga della “Cativìssima”, nonché dalla visione ed ammirazione reciproca per i rispettivi spettacoli. Avvalendosi della direzione tecnica per audio e luci di Roberto di Fresco, il risultato è una pièce ironica e impertinente, fondata su una scommessa: divertire senza essere consolatori.

DELUSIONIST. Una pillola che permette di stare svegli 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è la protagonista di questo racconto. Insieme ai suoi effetti collaterali. La piaga del sonno, autentico oltraggio alla produttività, sarà debellata? Delusionist è la cronaca di un fallimento ed è anche il fallimento dello spettacolo stesso nato in seno ad una contemporaneità in perenne stato di performance. L’esibizione globale provoca un tilt narrativo generando paradossi.

BIGLIETTI (in vendita dall'8 novembre): intero 18 euro - ridotto 15 euro

ABBONAMENTI: disponibili fino all’8 novembre in 2 diverse formule - Intera rassegna: intero 90 euro - ridotto 70 euro / 5 spettacoli a scelta: libera: intero 65 euro - ridotto 55 euro - Saranno acquistabili presso l’Ufficio del Teatro Astra.

INFORMAZIONI: Teatro Astra - Vicenza - Contrà Barche 55 - Tel. 0444.323725 - info@teatroastra.it - www.teatroastra.it

