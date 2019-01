De André e qualche amico nell'anno 2053

Nel 1999, in preparazione di un evento in memoria

di Fabrizio De Andrè, da poco scomparso, la signora Graziella Cengiarotti Ragazzi consegnò al coordinatore del concerto, Sandro D’Alessandro, un’audiocassetta datata 1985, contenente la registrazione di un’intervista per l’Emittente Regionale Veneta, da

lei simpaticamente “estorta” al cantautore durante una vacanza in Sardegna.

Il titolo dello spettacolo, a vent’anni dalla scomparsa di Fabrizio, gioca sul tempo trascorso dall’intervista del 1985, immaginando di rivolgerci anche a chi abiterà Vicenza fra altri 34 anni, ovvero nel 2053.

Un narratore e un gruppo musicale riprenderanno i temi toccati da Francesco De André nell’intervista, per dare liberamente vita a testi e canzoni.

In caso di “Tutto esaurito” della prima data, si replicherà il giorno 13 gennaio.

NARRATORE Stefano Ferrio

CHITARRA E VOCE Sandro D’Alessandro

TASTIERE Beppe Adrogna

CHITARRA BASSO Mauro Bertuzzo

CHITARRA E VOCE Marino Girotto

CHITARRA SOLISTA Roberto Zoppelletto

BATTERIA, PERCUSSIONI Massimo Tuzza

VOCE Silvia Girotto

CON LA PARTECIPAZIONE DI Carlo Trentin