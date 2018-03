Danza in Rete Festival : 55 – di e con Radouan Mrziga

Prosegue la programmazione di Danza in Rete Festival | Vicenza – Schio, il nuovo festival promosso dalla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza e dalla Fondazione Teatro Civico di Schio, realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza

Oltre a Danza in Rete Off il Festival Danza in Rete prevede altre sezioni: gli Spettacoli di Danza, le performances del Progetto Supporter, gli Incontri con la Danza prima degli Spettacoli, gli spettacoli mattutini per le scuole di Danzare per Educare, i Progetti di Audience Development, la residenza creativa di Davide Valrosso sotto citata e un workshop con Silvia Gribaudi. Gli spettacoli del Festival sono realizzati in Sala Maggiore, al Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza e al Teatro Astra di Schio mentre le performances di Danza in Rete Off saranno presentate alla Sala Calendoli (Ridotto del Teatro Civico) e sul palco del Teatro Civico di Schio, nella Sala Menodue, nel Foyer e sul Palco della Sala Maggiore del Teatro Comunale di Vicenza, e a Palazzo Chiericati, sede della Pinacoteca di Vicenza.

Danza in Rete Festival | Vicenza – Schio rappresenta una novità nel panorama dell’offerta di spettacolo dal vivo del territorio; fondamentale per l’evento e il suo sviluppo, il concetto di Rete, parola chiave e segno forte del Festival, in grado di assumere una molteplicità di significati: la rete territoriale che si sviluppa tra la città e la provincia grazie alla convenzione tra la Fondazione TCVI e Fondazione Teatro Civico di Schio, il network dei luoghi di spettacolo, la rete di competenze messa a sistema per valorizzare il paesaggio urbano e la creazione di un processo di identificazione del territorio e di alcuni luoghi simbolo attraverso l’esperienza di danza.

Il Festival aderisce alle reti nazionali ed internazionali: Focus Young Mediterranean Coreographer 2018, Rete Teatri Vi.Vi., Diaspora-Dancing Identities Accross Social Practises On Roots Achievement, Anticorpi XL (e relative azioni: Collaboraction XL, Residance XL, Prove d’Autore, Danza Urbana XL).

I prossimi spettacoli in programma sono, entrambi a Vicenza al Festival Danza in Rete, grazie al progetto FOCUS YOUNG MEDITERRANEAN CHOREOGRAPHERS 2018:

_______________________________________

55 – di e con Radouan Mrziga

in programma giovedì 29 marzo alle ore 18.30 nel Salone del piano nobile di Palazzo Chiericati – posti limitati

concept e performance: Radouan Mriziga

assistente: Alina Bilokon

ringraziamenti: Moussem team, Alina Bilokon, Youness Khoukhou, Bart Meuleman, Steven De Belder

produzione: Moussem Nomadic Arts Centre (Brussels-Belgio)

co-produzione: C-mine (Genk - BE), WP Zimmer (Antwerp - B)

in collaborazione con Cultuurcentrum Berchem (Berchem – B), Pianofabriek (Saint-Gilles - B), O Espaço do Tempo (Montemor-o-Novo - Portogallo), STUK - House for Dance, Image and Sound (Leuven - B)

“55” è la prima creazione del coreografo e ballerino marocchino Radouan Mriziga; rappresenta la prima parte di una trilogia prodotta dal Moussem Nomadic Arts Center, in cui viene esaminato il rapporto tra danza e architettura, performance che vede l'uomo interprete di un atto di equilibrio tra mente, corpo e spirito. Nel suo assolo l’artista- interprete gioca costantemente con la prospettiva e le aspettative dello spettatore. Si pone alcuni obiettivi spazio-temporali: portandoli fuori, crea delle "forme", ma si pone anche in una situazione sempre più complessa, come è complesso lo scambio di informazioni tra il performer e gli spettatori, che possono aiutare o confondere, a seconda della situazione. Nella performance la danza diventa così un linguaggio ibrido e personalissimo, fatto di sensualità e di sentimento. 55 sono i minuti di questo spettacolo ''architettonico'' durante i quali la narrazione si insinua tra le forme e i volumi che si aprono, nell’articolarsi dinamico del dialogo tra corpo e spazio. Affascinato dal gesto atavico dell’artigiano, in cui il movimento serve per produrre, Mriziga usa il suo corpo come strumento per creare movimento.

RADOUAN MRIZIGA

Radouan Mriziga, è nato nel 1985 a Marrakesh e qui inizia a praticare la danza. Studia e si perfeziona in seguito fra la Francia e la Tunisia, per diplomarsi al PARTS (Performing Arts Research e Training Studios) di Bruxelles. Dal 2008 vive e lavora come danzatore ⁄ interprete ⁄ creatore e coreografo a Bruxelles. Ha lavorato come interprete con importanti artisti come Bart Meuleman, Anne Teresa de Keersmaeker, Claire Croize, Simon Tangy. Nel 2012 ha creato ed eseguito “111-1”, una creazione nata in collaborazione con altri tre danzatori. Dal 2014 è artista in residenza al Moussem, Nomadic Art Center, un luogo di incontro internazionale di artisti contemporanei collegati al mondo arabo, spazio privilegiato di dialogo interculturale; ha creato qui il suo primo solo “55” nel 2014, “3600” nel 2016 e "7" presentato in anteprima al Kunstenfestivaldesarts nel 2017.

_______________________________________

I biglietti per gli appuntamenti di Danza in Rete si possono acquistare un’ora prima dello spettacolo, alla biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza, in Viale Mazzini 39 (tel. 0444.324442 – biglietteria@tcvi.it) aperta dal martedì al sabato 15.00-18.15, dalla App TCVI; online su www.festivaldanzainrete.it