"Cose che mi sono capitate ancora!": Gene Gnocchi al Teatro Astra di Schio

Sabato 11 febbraio alle 21 il popolare comico Gene Gnocchi si esibirà nel suo nuovo show "Cosa che mi sono capitate ancora!" al Teatro Astra di Schio in via Battaglion Val Leogra 45. Uno spettacolo di cabaret da non perdere per i fan di Gnocchi e gli amanti della comicicità spontanea. Biglietti in prevendita su ticketone: 34.50 euro in Prima Platea - 28.50 euro in Seconda Platea - 23 euro in Galleria Numerata www.ticketone.it/gene-gnocchi-biglietti-schio.html?affiliate=ITT&doc=artistPages/tickets&fun=artist&action=tickets&key=1757405$8905578. Biglietti in prevendita su vivaticket: 36.23 euro in Prima Platea - 29.33 euro in Seconda Platea - 24.15 euro in Galleria Numerata su www.vivaticket.it/index.php?nvpg[sell]&cmd=tabellaPrezzi&pcode=5534783&tcode=tl020105.

