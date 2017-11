Corso di recitazione "La Burla e i Meccanismi Comici"

INTRODUZIONE AL MONDO DELLA BURLA E DEI MECCANISMI COMICI:

Attraverso l’improvvisazione proveremo a capire gli incidenti, che causano la risata, il rapporto complesso che l'uomo ha con gli oggetti e gli eccessi, per essere in grado di giocarci da soli o in gruppo. Imparare ad improvvisare ascoltando tutti gli stimoli che provengono dall’esterno e soprattutto da chi recita con noi sul palco.

L’ascolto dell’altro, appunto, come strumento fondamentale per creare. Essere capaci di far nascere un’idea attraverso il gioco dell’improvvisazione, seguendo regole e meccanismi ben precisi che ci aiuteranno a costruire situazioni comiche e assurde.

Ci divertiremo a creare cascate d’incidenti, mondi fantastici che si costruiscono e distruggono attraverso la pantomima e l’evocazione sonora.

Lavoreremo sull’invenzione verbale e fisica, sul paradosso e sulla creazione di scene corali prendendo spunto dalla quotidianità.

Energia, fantasia, ritmo e ascolto saranno i punti chiave del nostro lavoro.

FASI:

- Riscaldamento

- Preparazione del corpo e scomposizione

- L'analisi del movimento

- Improvvisazione da solo e in gruppo

- La musica come costruzione drammaturgica della scena

- Rapporto con l’oggetto

- Regole e meccanismi d’improvvisazione

