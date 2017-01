"Corpo a Corpo": Comunale, Astra e Bixio "in rete" tra danza e performing art

Torna "Corpo a Corpo: Connessioni Oltre il Movimento", il progetto dedicato alla danza e al teatro fisico e visivo, nato la scorsa stagione da un coordinamento tra teatri con l’obiettivo di valorizzare e promuovere queste due particolari forme di spettacolo dal vivo. Grazie al sostegno dell'assessorato alla crescita del comune di Vicenza sono stati messi "in rete", ovvero in collegamento tre realtà culturali del capoluogo berico, che si occupano in modo continuativo di arti perfortmative: la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, il Centro di Produzione Teatrale La Piccionaia al Teatro Astra e l’Associazione culturale Theama Teatro allo Spazio Bixio. Il programma prevede un cartellone di 5 spettacoli da gennaio ad aprile, selezionati dai tre teatri fra le proposte delle rispettive programmazioni, ai quali si aggiungeranno nei prossimi mesi progetti speciali dedicati alla danza d’autore e alle residenze artistiche e a cui gli spettatori potranno accedere a tariffe agevolate. Gli artisti e attori degli spettacoli saranno in ordine cronologico: Caroline Baglioni, Silvia Bertoncelli, Ballet Boyz, Abbondanza/Bertoni e Fattoria Vittadini.

La proposta punta sui nuovi linguaggi teatrali e sulle "performing art" con un’attenzione particolare per la ricerca e la sperimentazione oltre a favorire la partecipazione di un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo grazie ad un sistema di agevolazioni economiche. Gli abbonati alle stagioni dei tre teatri potranno infatti accedere agli spettacolo di "Corpo a Corpo" con un biglietto unico di soli 7 euro, presentando al botteghino l’abbonamento al teatro di appartenenza. Per i non abbonati i biglietti varieranno invece dagli 8 ai 15 euro, a seconda degli spettacoli e dei teatri. Per informazioni: www.corpoacorpo.it.

Il programma della rassegna:

Sabato 28 gennaio - ore 21 - Teatro Astra: Spettacolo "Gianni" con Caroline Baglioni per la rassegna "Terrestri 2016 - 2017: Il Pianeta del Classico Contemporaneo"

Sabato 11 Febbraio - ore 21 - Teatro Astra: Spettacolo di Danza "Gardeners" di Silvia Bertoncelli in prima nazionale per la rassegna "Terrestri 2016 - 2017: Il Pianeta del Classico Contemporaneo"

Giovedì 23 Marzo - ore 20.45 - Teatro Comunale: Spettacolo di Danza "Life/Vita" con la compagnia britannica "Ballet Boyz" per la rassegna della 10° stagione artistica al Comunale

Sabato 22 Aprile - ore 21 - Teatro Spazio Bixio: Spettacolo "Sketches of Freedom" di Tommaso Bertoni, prodotto da Abbondanza/Bertoni per la rassegna "Facciamo" dell'11° stagione di "Teatro Elemento"

Sabato 29 Aprile - ore 20.45 - Teatro Comunale: Spettacolo "Odio" con la compagnia Fattoria Vittadini e il coreografo Daniel Abreu per la rassegna della 10° stagione artistica al Comunale

ELENCO TEATRI