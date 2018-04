“Controvento” spettacolo all' auditorium comunale di Marano

In auditorium comunale arriva “Controvento”, lo spettacolo dei ragazzi e operatori del Centro diurno della cooperativa Verlata



Arriva per la seconda volta a teatro, lo spettacolo “Controvento” dei ragazzi e operatori del Centro diurno propedeutico al lavoro e occupazionale della cooperativa Verlata di Villaverla (VI).

Venerdì 13 aprile, alle 20.30 nell'auditorium comunale di Marano, sarà riproposto il progetto dei ragazzi, che ha lo scopo di trasmettere un personale messaggio di autenticità: cosa vogliamo per noi stessi? Chi vogliamo essere?

Lo spettacolo prende il via da queste domande, “che molte volte ci bloccano e ci fanno sentire chiusi come dentro un bozzolo”, spiegano gli ideatori di “Controvento”.

“Aspettative sociali, automatismi quotidiani e resistenze interne che ognuno di noi vive ci portano a questo blocco interiore.

Proprio per questa difficoltà, riuscire a essere se stessi è un atto personale, una piccola, ma grande rivoluzione che assume le sembianze di una nuova nascita”.

Il lavoro vuole essere un invito all'autenticità, ad assumersi con coraggio e responsabilità la libertà di scegliere ciò che vogliamo per noi stessi e chi desideriamo essere.

Gli automatismi quotidiani, le aspettative sociali e le nostre resistenze interne rischiano di soffocare l'unicità che c'è in noi, facendoci vivere come in un bozzolo in attesa di schiudersi.

Ecco allora che l'essere se stessi diventa un atto di scelta, una piccola grande rivoluzione che assume le sembianze di una nuova nascita.

Lo spettacolo di venerdì sera è realizzato in collaborazione con il Comune di Marano Vicentino, il gruppo GIS e Marano Vic.ino a Voi.

Le offerte raccolte durante la serata, a ingresso libero, saranno devolute al progetto di costruzione di un forno condiviso nel Comune di Montefortino (FM), colpito dal terremoto del 2016.

Interpreti:

Bologna Francesco

Borgo Francesca

Borin Chiara

Dall'Osto Daniela

Dall'Osto Massimo

Franzan Michele

Gorgos Constantin

Guglielmi Roger

Moretti Erika

Zanivan Giuditta

Testi: Lino Rizzato

Il gruppo di animazione