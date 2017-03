Concerto OTO con Benedetti Michelangeli: Schubert e Beethoven al Comunale di Vicenza

Lunedì 3 aprile alle 20.45 si terrà il concerto dell'Orchestra del Teatro Olimpico OTO, diretta da Umberto Benedetti Michelangeli con musiche di Schubert e Beethoven nella Sala Maggiore del Teatro Comunale di Vicenza in via Mazzini 39 all'interno della rassegna concertistica per la 10° stagione artistica (vedi programma). Verranno eseguiti i brani di Franz Schubert Zwischenaktmusik n.2 da Rosamunde, principessa di Cipro - Franz Schubert Sinfonia n. 5 in si bemolle maggiore D 485 - Ludwig van Beethoven Sinfonia n. 2 in re maggiore opera 36. Come due anni fa, Umberto Benedetti Michelangeli, bacchetta italiana molto apprezzata anche all’estero, sale sul podio della OTO per dirigere il concerto conclusivo della stagione. Prima parte dedicata a Schubert, con un delizioso Intermezzo dal balletto “Rosamunde” e la Quinta Sinfonia, perla del sinfonismo giovanile schubertiano. Finale esuberante, radioso e pieno di energia con la Seconda Sinfonia in re maggiore del grande Beethoven. Biglietti: intero 20 euro - over 65 ridotto 15 euro - under 30 ridotto 11 euro. I biglietti per i singoli spettacoli sono diponibili on-line sul sito www.tcvi.it, nelle filiali della Banca Popolare di Vicenza o prima del concerto nelle biglietteria del Comunale.

