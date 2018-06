Commedia Castellana a Marostica - quattro appuntamenti in Biblioteca Civica

Due testi fra i più rappresentati di tutti i tempi, due grandi spettacoli corali che segnano il punto di arrivo di un lungo percorso formativo, compiuto dall’Associazione Teatris, che ha dato vita alla prima stagione teatrale della Città di Marostica.

Per la “Commedia Castellana”, appuntamento tradizionale dell’estate marosticense, in scena martedì 19 giugno e mercoledì 20 giugno “Lisistrata”, da Aristofane, e il 27 e 28 giugno, “Sogno di una notte di mezza estate” di William Shakespeare, questa volta nel giardino della Biblioteca Civica, entrambi per la regia e l’adattamento scenico di Maurizio Panici.

Il primo spettacolo, “Lisistrata” da Aristofane, è una commedia con musiche travolgente e affascinante, in una messainscena innovativa all’insegna del divertimento e della giocosità del fare teatro. Un gruppo di donne decide di fare lo sciopero del sesso per fermare la guerra, la strategia di Lisistrata (colei che scioglie gli eserciti) darà vita ad una serie di avventure rocambolesche e esilaranti. Una commedia corale arricchita dalle preziose musiche originali di Stefano Saletti.

Il secondo spettacolo è il testo più rappresentato al mondo del grande bardo inglese, William Shakespeare. Uno spettacolo magico, un grande testo sull’amore, che mescola il mondo reale con il mondo fantastico per raccontarci il percorso iniziatico ed il passaggio all’età adulta di quattro giovani innamorati e le loro disavventure prima della riconciliazione ed il lieto fine. L’allestimento vuole restituire, attraverso le suggestioni sonore di Stefano Saletti, la scenografia e i costumi, quel “meraviglioso” che tutti noi cerchiamo nel teatro come nella vita, con dodici giovani attori che cambiano continuamente e gioiosamente ruoli e personaggi. L’ambientazione è avvicinata alla contemporaneità. Abbandonando infatti l’idea del bosco olografico, si è ricercato un luogo a metà tra struttura circense e luna park, qualcosa per sua natura labirintico e insieme familiare, soprattutto alle giovani generazioni. Un luogo a metà tra sogno e realtà dove, accanto al gioco e alla fantasia, può emergere il lato oscuro di ogni uomo.

Inizio ore 21.00.

La rassegna teatrale è promossa dall’Associazione Teatris in collaborazione con la Città di Marostica.

Biglietti: intero 12 euro - ridotto (Associati Teatris) 10 euro

Informazioni e prenotazioni: Associazione Culturale Teatris - Cell. 333 7857 208 - associazioneteatris@gmail.com - Pagina Facebook: Teatris