"Comedy Ring": i comici di Zelig, Colorado e Camera Cafè al Teatro Comunale di Thiene

Sabato 18 febbraio alle 21 è in programma lo spettacolo di cabaret "Comedy Ring" con alcuni comici di Zelig, Colorado, Camera Cafè e Comedy Central, che si danno battaglia sul palco a suon di risate e divertimento garantito al Teatro Comunale di Thiene in viale Francesco Bassani 18. Lo show sarà improntato sull'animazione, dove il vero protagonista sarà il pubblico, che verrà coinvolto, interagendo con gli artisti durante le loro performance. Saranni presenti: Daniele Raco da "Zelig" - Massimo Costa da "Camera Café" - Mauro Villata da "Colorado" e Carlo de Benedetto il "Ninja di Eccezionale Veramente" ("Talent" in onda su La 7). Biglietti: 10 euro intero e 8 euro ridotto under 18 in galleria; 12 euro intero e 10 euro ridotto under 18 in platea. Per informazioni e prenotazioni: "Studio Immagine" di Thiene in via Europa 25 - 0445.381138 - www.studioimmaginenet.it.

