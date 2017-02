"Come Fare Colpo" al Teatrino di Bertesina a Vicenza

TUTTI GLI APPUNTAMENTI NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 2 AL 9 FEBBRAIO

Sabato 4 febbraio, alle 21 al Teatrino di Bertesina a Vicenza in via San Cristoforo 27 (zona Bertesina) andrà in scena lo spettacolo "Come Fare Colpo", commedia brillante di Aldo Nicolaj, con la Compagnia Teatrale La Maschera di Verona per la regia di Ermanno Regattieri. La rappresentazione ritrae uno strano e disinvolto “ritratto familiare in un tinello”. Una famiglia un po' sui generis, un vicino di casa fin troppo petulante e una donna misteriosa avranno il compito di svolgere un intrigante e buffo intreccio, che procede per successivi colpi di scena attraverso un dialogo dal ritmo serrato e dalla comicità ricca di trovate del gruppo. La piece di Nicolaj e l'allestimento de "La Maschera" prende di mira con piglio brioso e divertente un certo tipo di italica arte dell'arrangiarsi. E' sicuramente un modo per prendersi un po’ in giro con la necessaria leggerezza ed ironia in questi tempi di crisi. L'evento è a cura della Parrocchia di Bertesina in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Biglietti: 8 euro intero per adulti; 6 euro ridotto per i ragazzi fino a 14 anni. Infoline per prenotazioni: Italo Zuccon 0444.511645 - 347.6416986.

