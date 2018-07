“Collòdiens” - spettacolo comico di e con Paolo Rozzi

Ad Arzignano arriva la satira trasgressiva di uno degli stand-up comedians più irriverenti e sferzanti della scena comica italiana. Ad intrattenere gli spettatori domenica 22 luglio, alle ore 21:15, sarà la comicità tagliente e surreale di Paolo Rozzi con lo spettacolo “COLLÒDIENS”, un travolgente mix di riflessioni capace di smontare tutti i luoghi comuni e le certezze che accomunano il nostro benpensante Paese. L’evento è il terzo appuntamento di “ARZIcomico! Domeniche di cabaret al giardino del Teatro Mattarello”, la rassegna organizzata da Theama Teatro in collaborazione con il Comune di Arzignano – Assessorato alla Cultura.

Pinocchio è il libro che ha segnato la mia infanzia. I miei mi hanno portato dove c’erano il gatto e la volpe, l’osteria del Gambero Rosso, la Fata Turchina e il cigno malvagio… Lo so, il cigno non c’entra ma io l’ho visto lo stesso. E dopo il cigno tutto è cambiato. Allora come Pinocchio con la segatura in testa non mi tengo più, e parlo a vanvera: dai battesimi ai funerali, dai vegani a Gino Paoli, dagli asparagi ai criceti; distruggo i cliché sull’attore comico, dico ciò che penso, senza rispetto parlando, sui poveri e sulla cospirazione dei clowns in corsia.

Paolo Rozzi è attore e autore. Allievo di Giorgio Albertazzi, inizia il suo percorso artistico nei primi anni Novanta nel teatro di prosa e nella commedia dell’arte. Nel 1999 fonda insieme a Diego Carli la compagnia di teatro comico musicale Jashgawronsky Brothers con cui effettua numerose tournées in Italia e all’estero, partecipando anche ad alcune trasmissioni televisive (tra cui: Buona Domenica, Sette per Uno, Non chiamatelo Circo, Zelig).

Lo spettacolo si svolgerà nel giardino del Teatro Mattarello (Corso G. Mazzini, 22). In caso di maltempo, si sposterà all’interno del Teatro stesso.

INGRESSO LIBERO