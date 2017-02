"Coinquilino Cercasi, Ovvero Ch'el cielo me la Manda Bona!" al Teatro Cà Balbi

GLI APPUNTAMENTI NEI QUARTIERI DI VICENZA DALL'11 AL 17 FEBBRAIO

Sabato 11 febbraio, alle 21 al Teatro Cà Balbi di Bertesinella a Vicenza in via Marco da Montegallo 4 (zona Cà Balbi) andrà in scena lo spettacolo "Coinquilino Cercasi, Ovvero Ch'el Cielo me la Manda Bona!", commedia dialettale di R. Giacomozzi con la Compagnia Teatro Insieme di Zugliano. Traduzione in lingua veneta, adattamento e regia di Gabriella Loss. L'evento è a cura degli Amici del Teatro Cà Balbi Parrocchia di Bertesinella in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione del comune di Vicenza. Biglietti: 8 euro intero - 4 euro ridotto per i ragazzi fino ai 14 anni. Info e prenotazioni: 0444.912779 - www.teatrocabalbi.com.

