"Classico?": laboratorio teatrale con "I Sacchi di Sabbia" a Valdagno

Sabato 6 maggio alle 10 si terrà il laboratorio teatrale "Classico?", dedicato agli studenti dei licei cittadini a cura della compagnia "I Sacchi di Sabbia" e il regista Massimiliano Civica presso la sede staccata del Liceo Classico "G.G. Trissino" di Valdagno in via LUngo Agno Manzoni 18 per la rassegna "Finisterre 2016-2017". Gli scontri “familiari” tra Zeus e Era, le continue lagnanze per le malefatte di Eros, i pettegolezzi tra Dioniso, Ermes ed Apollo costituiranno il materiale di questo incontro tra la compagnia I Sacchi di Sabbia e i ragazzi delle scuole superiori. Attraverso la trasmissione di elementari tecniche attoriale si giocherà ad interpretare gli dèi olimpici, assecondando la visione di Luciano di Samosata (autore di "I Dialoghi degli Dei"), ponendoci una domanda semplice e complessa al tempo medesimo: cos’è un “classico” oggi e può la letteratura antica parlarci ancora?.

ALTRI APPUNTAMENTI TEATRALI DI FINISTERRE: sempre sabato 6 maggio alle 21 la compagnia "I Sacchi di Sabbia" presenterà in prima assoluta regionale lo spettacolo "I Dialoghi degli Dei" al Liceo Trissino di Valdagno. Infine domenica 7 maggio alle 16 nel cortile di San Lorenzo a Valdagno "I Sacchi di Sabbia" si esibiranno con la rappresentazione "I Quattro Moschettieri in America" in prima assoluta regionale.

