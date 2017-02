"Circusbandando": il teatro come educazione stradale a Montecchio Maggiore

Da martedi 7 a venerdi 10 febbraio andrà in scena lo spettacolo "Quanta fretta! Ma dove corri?” con la divertente educazione stradale a cura della compagnia toscana "Circusbandando" presso le suole primarie “Manzoni”, “San Francesco”, “Don Milani” e “Zanella” di Montecchio Maggiore con due repliche mattutine (ore 9 e ore 11) nei 4 giorni insieme all’organizzazione della Polizia Locale nell'ambito dei corsi sulla sicurezza sulle strade. Verrà illustrata l'educazione stradale per non farsi e non fare del male sul tema del sottotitolo "Viaggiando con gusto al ritmo più giusto" con lo show di e con Paco Paquito e Celestina della compagnia di teatro per bambini "Circusbandando", con sede, a Chianni sulle colline in provincia di Pisa, conosciuta sull’intero territorio nazionale per la creazione e la proposta di particolari spettacoli su grandi temi di attualità, coniugando con efficacia e originalità la dimensione educativa al divertimento ed all’allegria. E' prevista la partecipazione complessiva di oltre mille bambini con le loro insegnanti. Paco Paquito e Celestina (il duo di Circusbandando, nella vita Pasquale Vaira e Giulia Villa, marito e moglie) dimostrano una grande capacità teatrale, affrontando il tema dell’educazione stradale per attirare l’attenzione dei bambini dall’inizio alla fine della rappresentazione. Lo spettacolo, allestito nel tipico stile di Circusbandando, è pieno di filastrocche, canzoni, clowneria con intenso coinvolgimento e grande divertimento. In un tourbillon di situazioni esilaranti, si parla di macchine, moto, biciclette, caschi, cinture, segnali stradali, semafori, ruote di varia natura e dimensioni, indicazioni e proibizioni, meccaniche filastrocche, tute ad alta visibilità e battute di gran comicità. Dall’ invenzione della ruota ai nostri giorni tutto viene passato al setaccio in modo clowmesco, perché con allegria si possa vivere, evitando di incontrare o, peggio, di provocare, incidenti stradali. I bambini verrranno intensamente coinvolti nel corso delle rappresentazioni, vivendo così un momento bellissimo, indimenticabile e divertente rallegrati da Paco Paquito e Celestina. I due artisti di Circusbandando, anche con l’ausilio di una coloratissima scenografia piena di segnali stradali, oggettistica varia (triangoli, semafori, cartelli stradali) e di un grandi fondale illustrante appunto la segnaletica, non solo divertono ma anche sensibilizzano in maniera efficace i piccoli spettatori verso il rispetto delle norme del codice della strada. I più piccolo diventeranno “ambasciatori” del messaggio guida sicura verso i loro genitori e gli adulti in generale. Lo spettacolo, creato nel 2006 ha superato le 400 repliche effettuate sull’intero territorio nazionale. Da pochi mesi Paco Paquito e Celestina hanno anche pubblicato un libro illustrato con cd allegato dallo stesso titolo dello spettacolo, prendendo alcune originali canzoni della ricca colonna sonora. Il testo amplifica il messaggio dello spettacolo: l’importanza del rispetto delle norme del codice della strada perché la Strada diventi la casa di tutti: bella, sicura, tranquilla. In vendita nelle librerie per bambini di tutta Italia. Per approfondimenti: www.youtube.com/watch?v=aqa1xY0l_lU. Per informazioni: www.circusbandando.com

Il calendario dello spettacolo con date, orari e luoghi:

Martedi 7 Febbraio: due repliche alle 9 e alle 11 presso la Palestra Scuola Primaria "Don Milani"

Mercoledi 8 Febbraio: due repliche alle 9 e alle 11 presso la Palestra Scuola Primaria "Zanella"

Giovedi 9 Febbraio: due repliche alle 9 e alle 11 presso la Palestra Scuola Primaria "San Francesco"

Venerdi 10 Febbraio: due repliche alle 9 e alle 11 presso la Palestra Scuola Primaria "Manzoni"

