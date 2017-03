"Cinebalasso": il celebre comico commenta i suoi video al Teatro Astra di Schio

Venerdì 5 maggio alle 21 presso il Teatro Astra di Schio in via Battaglion Val Leogra 45 andrà in scena lo show "Cinebalasso" con il comico Natalino Balasso per gli spettacoli "fuori abbonamento" della rassegna "Schio Grande Teatro 2016-2017". Il celebre attore commenterà con ironia i suoi video, tratti dalla recente produzione. Natalino Balasso torna nella cittadina scledense per chiudere in bellezza la stagione teatrale all'Astra con una serata del tutto particolare e innovativa. Il comico veneto, vero e proprio fenomeno del web con oltre quindici milioni di spettatori sul suo canale di You Tube, farà da guida ad alcuni dei suoi video, proiettati su grande schermo. Queste opere contemporanee sono un linguaggio nuovo ed efficace per raccontare con pungente leggerezza di come i nostri desideri siano pilotati e modifichino la nostra stessa visione del mondo. Il canale “Telebalasso” è indipendente ed esiste senza nessuna forma di sostegno televisivo o radiofonico ed è il risultato di una forma di spettacolo e di comunicazione ritenuta nuova, di grande diffusione perché facilmente visibile, una forma di interpretazione del presente e uno strumento di comprensione della realtà in cui viviamo. Natalino è attore, comico e autore di teatro, cinema, libri e televisione, debutta nel 1990 in teatro, nel 1998 in televisione, nel 2007 al cinema e pubblica libri dal 1993. Lo spettacolo consente di approfondire il viaggio dell’uomo nel tempo della comunicazione tecnologica. Biglietti in prevendita sul circuito vivaticket.it: Platea intero a 19.26 euro - Galleria intero a 12.88 euro.

