Chiusura di Teatrissimo: "I Gera Altri Tempi" al "Da Ponte" di Bassano del Grappa

Giovedì 30 marzo alle 21 è in programma lo spettacolo fuori concorso "I Gera Altri Tempi" con un revival musicale e poetico a cura della compagnia "Piccolo Teatro" di Bassano presso la Sala Jacopo Da Ponte di Bassano del Grappa in piazzale Cadorna 34 per la chiusura della rassegna "Teatrissimo" di teatro dialettale amatoriale. Durante la serata sarà assegnato il sedicesimo Premio "Ponte Vecio" alla compagnia veneta più votata tra le sette partecipanti Ingresso: 7 euro. Per informazioni: 0424.522482.

Biografia di "Piccolo Teatro": la compagnia teatrale bassanese, nata nel 1992, si è presentato per la prima volta in scena con la commedia dialettale comica “Martina te si la me rovina” di Bruno Capovilla con largo consenso di pubblico, portando questo divertente spettacolo in molte gradi e piccole città del Veneto. Nel 1994, con “Che fadiga essere disonesti” del medesimo autore, conferma di teatro in teatro il proprio desiderio di divertire. Nel 1997, ha rappresentato la brillante commedia “Don Checo” di Attilio Rovinelli, anch’essa un dialetto veneto, mantenendo nel divertimento il proprio scopo. Nel 1999, si presenta al suo pubblico con “Mio suocero in rodaggio” (Volere e non potere) di Arnaldo Boscolo. Nel 2002, nel decennale della fondazione “dell’allegra compagnia”, il Piccolo Teatro di Bassano ripropone al suo pubblico la commedia, ripetutamente richiesta, “Martina te si a me rovina”. Nel 2003, ha proposto la prima edizione di “Per la regola” di D. Varagnolo. Nal 2006, diverte le platee con “Te lasso, te lasso, … e …” di Domenico Cinque e dal 2008 con la seconda edizione di “Per la regola”. Dal 2010 ad oggi la compagnia si propone con la divertente commedia “Pignasecca e Pignaverde” (ovvero i cugini Peocio e Peoceto) di Emerico Valentinetti. Il Piccolo Teatro di Bassano collabora con il Gruppo Cosmos alla realizzazione della rassegna Teatrissimo assumendo la direzione artistica degli spettacoli teatrali.

