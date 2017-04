"Casa Lasagna" al Teatro San Marco di Vicenza

FESTA DI SAN MARCO 565° edizione - Il Gruppo Teatrale LA TRAPPOLA presenta: CASA LASAGNA

Divertimento cultural-eno-gastronomico Questa xe "Casa Lasagna" chi che lavora magna (o chi che non lavora non magna)! Abbiamo pensato a un motto tra i più felici della tradizione popolare veneta come titolo di un reading sulla "letteratura" culinaria delle nostre zone e su tutto quello che in qualche modo è legato al cibo, da come procurarselo a come digerirlo. Poesie, barzellette, racconti, aforismi e canzoni ci racconteranno di osterie, trattorie, ristoranti e ci faranno conoscere personaggi tipici della terra veneta: poeti improvvisati, simpatici imbriagoni, veci alpini, coltivatori bio, mogli premurose e petulanti, frequentatori di ristoranti e osterie di ogni ceto sociale e chi più ne ha più ne metta! Sul palco 6 attori con accompgnamento musicale dal vivo. Un'oretta e mezza di sano divertimento che forse vi metterà appetito…con la speranza che all'uscita del teatro si trovi ancora qualche locale con la cucina aperta!

