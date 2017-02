"Casa Dolce Casa" al Centro Comunitario di Madonna della Pace a Vicenza

GLI APPUNTAMENTI NEI QUARTIERI DI VICENZA DALL'11 AL 17 FEBBRAIO

Sabato 11 febbraio alle 20.45 nella palestra del Centro Comunitario di Madonna della Pace presso la Parrocchia della Stanga a Vicenza in strada dei Pizzolati 2 (zona San Pio X) andrà in scena lo spettacolo "Casa Dolce Casa", commedia in dialetto veneto di Loredana Cont con la Compagnia Teatrale La Colombara di Breganze. Adattamento e regia di Lorenza Facchin. L'evento è a cura dell'Associazione Nuovo Club 61, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Entrata ad offerta libera. Le offerte saranno devolute a San Vicenzo Parrocchiale, AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie e AVILL - Associazione Vicentina per le Leucemie ed i Linfomi.

