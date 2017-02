Carnevale al Da Ponte: "Question de Esperiensa" a Bassano del Grappa

Giovedì 23 febbraio alle 21 la Compagnia dell’Imprevisto metterà in scena sul palco della Sala Jacopo Da Ponte di Bassano del Grappa lo spettacolo "Question de Esperiensa" di Diego Finato con l'adattamento e la regia di Federica Santinello per la rassegna "Teatrissimo 2017" (vedi programma). Nel Veneto di fine anni '50 fa la brillante commedia, che restituisce il sapore di quei film in bianco e nero con personaggi divertenti sui nostri difetti mette al centro del racconto valori e sentimenti che fanno più bella la vita. Trama: all’Albergo ai Salici sembra si siano messi tutti d’accordo per complicare la vita di Adele, l’indaffarata proprietaria: il suo giovane marito Gastone che la abbandona; la procace cameriera Loretta che si licenzia per scappare con Gastone, e la lascia a corto di personale; l’ingenua sorella Teresa, che cerca di annegare nel cognac un amore impossibile. L’arrivo di Zaira, Cesira ed Elvira, che si offrono come cameriere, sembra essere la soluzione a tutti i suoi problemi: Adele si convince infatti che tre lavoratrici esperte e ben referenziate la aiuteranno a rimettere a posto le cose. Ma l’apparenza speso inganna e l’imprevisto è sempre in agguato. Prima dello scoppiettante finale tutti i personaggi dovranno svelare segreti, confessare debolezze, rivedere le loro convinzioni in nome dell’amicizia, della solidarietà e del buonumore. Ingresso: 7 euro. Abbonamento: 44 euro. Per informazioni: 0424.522482.

