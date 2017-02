Carnevale a teatro: "L'Hotel del Libero Scambio" al "Millepini" di Asiago

TUTTI GLI EVENTI DEL CARNEVALE 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Martedì 21 febbraio alle 21 andrà in scena lo spettacolo "L’Hotel del Libero Scambio" a cura della Compagnia Il Nodo Teatro nell'ambito della rassegna artistica 2016-2017 al Teatro Millepini di Asiago in via Millepini 1. Al termine dello spettacolo si festeggerà il Carnevale con crostoli e frittelle per tutti. Biglietti: 10 euro intero - 8 euro ridotto (per studenti, iscritti Università Adulti e Anziani e possessori tessera cineforum, over 65). Info: Palazzo del Turismo Millepini di Asiago in via Millepini 1 - telefono 0424.64349 - fax 0424.465772 - info@millepiniasiago.it.

HOTEL DEL LIBERO SCAMBIO: Il signor Pinglet, stufo del caratteraccio della moglie, e la signora Paillardin, esasperata dalla mancanza di attenzioni del marito, fanno di tutto per arrivare a consumare un adulterio, ma alla fine innumerevoli disavventure lo impediranno. Il luogo destinato a consumare una notte di passione è l’Hotel del Libero Scambio, scelto dal Signor Pinglet in base ad un volantino pubblicitario. In quell’albergo però si trova anche il Signor Paillardin, perito designato dal tribunale di verificare la presenza di spiriti nell’albergo. Nella stessa notte l’albergo viene occupato anche dal Signor Mathieu, un vecchio amico dei coniugi Pinglet con la zia badessa, e dall’ingenuo Massimo, nipote del signor Paillardin.

IL NODO TEATRO: è un'associazione culturale senza scopo di lucro, che nasce nella primavera del 1996, per volontà di attori ed operatori del settore teatrale, nonché di studenti di scuole d’arte e di storia del teatro uniti dall’esperienza formativa di un anno di corso presso il laboratorio teatrale «La scuola dell’attore» organizzato dal Teatro Sociale di Montichiari. Da 20 anni sulle scene della provincia di Brescia e di tutta Italia, cura l'organizzazione di diverse rassegne teatrali sul territorio nonché di eventi e adattamenti in luoghi storici e artistici. Alla produzione di spettacoli brillanti, "Il Nodo Teatro" affianca proposte di testi meno conosciuti e affronta autori completamente nuovi per l'Italia.

