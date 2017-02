Carnevale a Lugo di Vicenza con "Il Mago di Oz"

In occasione dei festeggiamenti di Carnevale, la Pro Loco di Lugo, nei giorni 24, 25 e 28 febbraio sempre alle 20.30, propone la rappresentazione comico teatrale "Il Mago di Oz" a sostegno dell’Associazione Angeli Noonan-Associazione Italiana Sindrome di Noonan Onlus presso la sala parrocchiale di Lugo di Vicenza in via Vigne 3. Testi: Stefania Simonato. Regia: Michela Tollin. Prenotazione obbligatoria dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 18, sabato dalle ore 9 alle ore 12, telefonando al numero 0445.861655 o inviando una e-mail a: prenotazioniproluogo@wifi.e4a.it.

