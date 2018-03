“Carmen” al Teatro Comunale di Vicenza

Sarà invece con la lirica il quarto appuntamento, una intensa e innovativa “Carmen”, trasmessa

in diretta live dalla Royal Opera di Londra martedì 6 marzo alle 19.45, musica di Georges Bizet,

libretto di Henri Meilhac e Ludovic Halévy, in un originale adattamento del regista Barrie

Kosky. Gli interpreti dell’opera in quatro atti sono il mezzosoprano Anna Goryachova nei panni

di Carmen e il tenore Francesco Meli come Don José, la soprano Anett Fritsch, Micaëla e il

basso-baritono Kostas Smoriginas nel ruolo di di Escamillo, con il Coro e l’Orchestra della

Royal Opera House, direttore d’Orchestra Jakub Hrùša.

Con la sua inebriante combinazione di passione, sensualità e violenza, inizialmente l’opera non

ebbe fortuna e nel 1875 la prima rappresentazione scatenò moltissime critiche. Bizet morì poco

dopo, senza assistere allo straordinario successo che avrebbe raggiunto la sua “Carmen”. La

nuova produzione di Barrie Kosky, creata per l’Opera di Francoforte lo scorso anno, affronta

quest’opera così popolare da un punto vista completamente nuovo e irrituale. La “Carmen” del

regista australiano si discosta completamente dalla tradizione e dall’immaginario che

inevitabilmente il lavoro porta con sé, includendo musica composta da Georges Bizet per

quest’opera ma normalmente non eseguita, e conferendo una voce e un ruolo nuovi alla

protagonista, in scena in versione androgina, con una serie di costumi e travestimenti

sorprendenti. Come ambientazione dell’opera Kosky decide di usare la metafora del teatro di

rivista, creando uno show che combina testo, musica e danza in qualcosa che a volte si allontana

dall’opera e si avvicina all’operetta se non addirittura al musical. Una nuova versione della

Carmen, sicuramente anticonvenzionale, che farà discutere.