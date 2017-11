"Capitani Coraggiosi" al Teatro Comunale di Lonigo

Le Domeniche a teatro con mamma e papà con Lorenzo Bassotto, Roberto Maria Macchi

Harvey, viziato ragazzino figlio di un miliardario, è abituato a essere servito ed esaudito in ogni suo desiderio. Durante una traversata in nave, che dovrebbe portarlo in Europa, cade in mare, ma viene salvato dal pescatore di merluzzi Manuel. Portato sul peschereccio, la dura vita di bordo insieme con l’equipaggio gli fa scoprire quanto sia difficile soddisfare ogni suo capriccio.

Dai 6 anni. Atto unico, durata 60’.

