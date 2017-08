"Canto degli Esclusi": Alessio Boni a Bassano del Grappa

GUIDA SPETTACOLI DI TEATRO E DANZA A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND

Nell'ambito della rassegna artistico-culturale "OperaEstate Festival 2017", venerdì 18 agosto alle 21 al Teatro al Castello "Tito Gobbi" di Bassano del Grappa andrà in scena lo spettacolo "Canto degli Esclusi", dedicato alla poesia di Alda Merini, con gli attori Marcello Prayer e Alessio Boni, che dopo il successo della fiction televisiva "Di Padre in Figlia" torna nella cittadina bassanese con una partitura ritmica per due voci in una sola, riuscendo ad esaltare versi di grande intensità emotiva. Biglietti: ridotto: 12 euro - intero: 15 euro.

CANTO DEGLI ESCLUSI. Prayer e Boni indagano così lo spazio mentale della Merini, che irrompe nella fantasia e nell’anima con le parole libere della poesia più vera. Una poesia istintiva, quasi ingenua nella sua spontaneità, dotata di qualità visionarie ed orfiche: l’autrice compone i suoi versi per accostamenti di immagini, apparentemente senza alcun collegamento logico. Il suo stile è dominato da una fantastica irruenza, ma tutto ciò si unisce anche ad una spiccata tendenza narrativa. Una poesia che arriva indistintamente a tutti: dall’intellettuale all’operaio. Perché Alda Merini è una poetessa “da marciapiede”, così potente, così diretta, senza filtri cerebrali. La sua sofferenza, profonda e terribile, autentica, vissuta sulla pelle, tocca il cuore di ogni tipo di pubblico.

