“Cantiere 2 agosto” - spettacolo a Marano Vicentino

Si conclude questo venerdì, 18 maggio, la rassegna di teatro civile “Infrangere il vero” curata dall'assessorato alla Cultura del Comune di Marano.

Lo spettacolo “Cantiere 2 agosto” - alle ore 21.00 in auditorium comunale, ingresso libero -, curato da Matteo Belli, è un progetto di narrazione popolare, costruito sulle voci di 85 narratori che raccontano le 85 storie delle vittime della strage alla stazione di Bologna.

Lo spettacolo è nato in seguito al progetto “Una vita, una storia”, presentato nel 2016 quando, durante la commemorazione del 2 agosto, sono state distribuite cartoline con le biografie delle 85 vittime.

Da qui è nata l’idea di “Cantiere 2 agosto” dove 85 narratori hanno raccontato le 85 storie delle vittime della strage in diversi luoghi della città della città di Bologna, coadiuvati dalla consulenza storica di Cinzia Venturoli, collaboratrice dell'Associazione Familiari delle Vittime della Strage del 2 agosto, e dalla regia di Matteo Belli.

“Ad una prima fase di ricerca dei narratori, tutti volontari e reclutati fra la cittadinanza attraverso i social media e i mezzi di comunicazione, è seguito un periodo di studio e realizzazione delle singole narrazioni, a partire dal materiale documentale fornito dalla storica e dall’archivio dell’Associazione Familiari delle Vittime - raccontano gli ideatori del progetto -. Ogni singolo narratore ha avuto a disposizione due incontri con il regista per strutturare scenicamente il proprio racconto”.

L'obiettivo è stato non solo dare vita al ricordo di chi non c’è più, ma anche ad una grande esperienza d’incontro pubblico in cui chi narra si fa testimone di un evento cruciale di conoscenza del passato, in rapporto a uno spazio, a un luogo e al tempo presente.