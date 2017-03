"Camilla, Giorgio e il Drago" all'Auditorium Vivaldi di Cassola

All'Auditorium Vivaldi di Cassola andrà in scena uno spettacolo esilarante ma allo stesso tempo poetico: "Camilla, Giorgio e il Drago". L'appuntamento è per domenica 19 marzo alle ore 16.30. Spettacolo tratto dalla bellissima fiaba basata sulla leggenda di San Giorgio e il Drago, rivisitata in chiave moderna. Un modo per parlare ai bambini, anche ai più piccini, dell'importanza della natura e dell'obbligo che ha ognuno di noi di prendersi cura dell'ambiente. Spettacolo inserito all'interno della rassegna "Teatro Famiglie". Biglietti: intero 5 euro, ridotto 4 euro. Acquisto Biglietti: un'ora prima dell'inizio degli spettacoli presso la biglietteria del teatro. Per informazioni: Auditorium A. Vivaldi tel: 347 8226461 - auditoriumvivaldi@f-aida.it

ELENCO TEATRI