"Camere da Letto" al Teatrino di Bertesina a Vicenza

GLI APPUNTAMENTI NEL CENTRO STORICO E NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 16 AL 22 MARZO

Sabato 18 marzo alle 21 presso il Teatrino di Bertesina a Vicenza in via San Cristoforo andrà in scena lo spettacolo "Camere da Letto", una commedia brillante di Alan Ayckbourn con la compagnia teatrale "Estravagario" di Verona per la regia di Alberto Bronzato. Trama: si racconta in un incastro perfetto ed esilarante, la precarietà della vita matrimoniale, la difficoltà dei rapporti genitori e figli, le nevrosi e le gioie di rapporti coniugali, la sessualità irrisolta o vissuta come tabù di quattro coppie. Nell’arco di tempo di una notte si sceglie come luogo fisico, mentale e nevralgico, lo spazio di tre diverse camere da letto, improvvisamente movimentate da colpi di scena e visite impreviste, che mettono in discussione i già precari equilibri della vita familiare.L'evento è cura della parrocchia di Bertesina in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. Biglietti: 10 euro adulti - 6 euro ragazzi fino ai 14 anni. Informazioni e prenotazioni: Italo Zuccon 0444.511645 - 347.6416986.

ELENCO TEATRI