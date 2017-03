Cabaret Show: Giusy Zenere al Teatro Berico di Barbarano Vicentino

Per l'apertura della festa dell'olio extravergine di oliva "O-Live" (1-2 aprile), sabato 1 aprile alle ore 20.45 al Teatro Berico di Barbarano Vicentino in via IV Novembre è in programma lo show di cabaret con Giusy Zenere. La nota conduttrice televisiva e speaker radiofonica vicentina, vincitrice del concorso "La Sai L'Ultima" su Canale 5 nel 1996, intratterrà il pubblico con le sue celebri barzellette. Ingressso gratuito.

