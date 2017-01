"Buon Natale Babbo Natale": musical al Teatro Comunale di vicenza

E se Babbo Natale non potesse più portare i doni ai bambini come fa ogni anno? E se neppure la Befana fosse disponibile a sostituirlo? Il Natale rischierebbe di diventare un giorno come altri... Farà tappa anche a Vicenza Buon Natale Babbo Natale, il musical di Natale della Fondazione Aida con Pino Costalunga nelle vesti di Babbo Natale, in tour nazionale in diversi teatri del nord Italia. L'evento è organizzato con la collaborazione dell'assessorato alla crescita del comune di Vicenza e si terrà il 6 gennaio alle ore 16.30 presso il Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza. A tutti i bambini sarà poi offerta a fine spettacolo una merenda offerta dalla Centrale del Latte di Vicenza. La commedia musicale si rivolge a tutta la famiglia e porta in scena un Babbo Natale diverso dal solito il quale, ingrassato troppo per aver mangiato le caramelle inviategli da un ammiratore misterioso, non riesce più a passare nei camini e quindi a portare i regali ai bambini durante la Vigilia di Natale. Con l'aiuto di Ortica e Castagna, i folletti aiutanti, e Federico e Chiara, i due bambini protagonisti, affronterà, tra colpi di scena e canzoni, diverse difficoltà, non ultimi i temibili tranelli seminati qua e là dal cattivissimo il terribile piano di Mago Bisesto. "Buon Natale Babbo Natale" è una magica fiaba natalizia che fa riferimento alla tradizione e al contempo tratta temi propri della contemporaneità come l'integrazione di ciò che è diverso, l'importanza di un'alimentazione sana e di una crescita responsabile oltre che il rispetto dell'ambiente in cui viviamo. Una risposta alla necessità non solo dei bambini ma anche degli adulti di dare spazio alla parte fantastica e sognatrice che risiede nel profondo di ciascuno. Cast artistico La commedia è scritta a quattro mani da Pino Costalunga, autore, attore e condirettore artistico di Fondazione Aida nonché esperto di letteratura per i ragazzi, e Nicoletta Vicentini.

