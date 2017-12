Buon Compleanno TCVI - Teatro Comunale di Vicenza: 10 anni di emozioni

Dal 6 al 10 dicembre il TCVI - Teatro Comunale di Vicenza festeggia il suo compleanno con una serie di concerti, spettacoli ed eventi speciali in occasione del 10° anniversario. Prenotazioni: biglietteria@tcvi.it. Prevendite on line su www.tcvi.it. Info: 0444.324442 (mart./sab. 16-18).

Mercoledì ci sarà il concerto celebrativo per i 450 anni dalla nascita di Claudio Monteverdi con De Labyrintho Ensemble Vocale e Rossoporpora Orchestra. Dopo la pausa di giovedì, i festeggiamenti riprenderanno nel giorno dell'Immacolata con Una Notte da Detective: I Misteri del Teatro per bambini (6-10 anni) a cura della compagnia Theama per uno show e possibilità di pernottamento al Comunale.

Sabato e domenica è previsto The Great Show! con Stivalaccio Teatro per un viaggio conoscitivo negli spazi riservati agli artisti per respirare l'aria magica dietro le quinte. Sabato sera nel foyer del Comunale appuntamento giovanile con il Night Theater Show del Principe Maurice & dj set by Diego Broggio - DB Boulevard per il Panorama X - Decennale Edition.

Gran finale domenica nella Sala Maggiore con la serata di gala 10 Anni di Emozioni, in cui si alterneranno artisti, associazioni musicali e formazioni vicentine per rendere omaggio a musica, danza e prosa.

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE:

PER L'IMMORTAL SENTIERO - Mercoledì 6 dicembre - ore 20.45 - Sala Maggiore - Teatro Comunale di Vicenza - Concerto Per l'Immortal Sentiero a cura di De Labyrintho Ensemble Vocale e Rossoporpora Ensemble Orchestra di strumenti antichi, diretta da Walter Testolin con madrigali, arie e balli di Claudio Monteverdi per celebrare i 450 anni della sua nascita - Biglietti: 22 euro intero - 16 euro over 65 - 12 euro Under 30.

UNA NOTTE DA DETECTIVE: I MISTERI DEL TEATRO - Venerdì 8 dicembre - ore 18 e ore 21 al Teatro Comunale di Vicenza è in programma lo spettacolo Una Notte Da Detective: I Misteri del Teatro per bambini dai 6 ai 10 anni alla scoperta dei segreti sul palcoscenico a luci spente Theama Teatro con la regia di Anna Zago. Grandi e piccini saranno condotti in una memorabile avventura che per i più temerari si concluderà col passare la notte sul palco della Sala Maggiore. Spettacolo: 5 euro / Spettacolo + Notte a Teatro: 10 euro - Max 120 posti disponibili per ogni replica e 50 posti disponibili per il pernottamento.

THE GREAT SHOW! - Sabato 9 dicembre - ore 15 - 17 - 19 - 21 + Domenica 10 dicembre - ore 11 - Teatro Comunale - Stivalaccio Teatro presenta The Great Show!, viaggio spettacolare attraverso i luoghi segreti del Comunale con la regia di Marco Zoppello e la collaborazione del Conservatorio di Vicenza Pedrollo - Itinerario intensi dietro le quinte e negli spazi riservati agli artisti tra camerini, sala prove e stanza macchinisti. Biglietto unico: 10 euro - Max 50 posti disponibili per ogni replica.

PANORAMA X - SPECIAL EDITION DECENNALE TCVI - Sabato 9 dicembre - ore 21 - Foyer della Sala Maggiore - Teatro Comunale di Vicenza - Serata dedicata ai giovani con lo special guest Principe Maurice nel suo Night Theatre Show e il dj set by Diego Broggio - DB Boulevard. Ingresso gratuito con consumazione obbligatoria.

10 ANNI DI EMOZIONI - SERATA DI GALA - Domenica 10 dicembre - ore 20.45 - Sala Maggiore - Nell’anniversario della sua inaugurazione, il Teatro Comunale vuole festeggiare questo importante traguardo con il suo pubblico, in un’emozionante una serata di gala. Sul palcoscenico si alterneranno artisti, associazioni musicali e formazioni vicentine, che negli anni hanno arricchito la storia del teatro berico. Biglietto unico: 15 euro.

