"Brundibar": Pueri Cantores del Veneto al Teatro Comunale di Lonigo

Domenica 28 gennaio alle 17 al Teatro Comunale di Lonigo per la Giornata della Memoria è in programma Brundibar, un'opera per voci bianche e orchestra divisa in due atti e sedici scene, per dieci ragazzi solisti, coro di ragazzi e strumenti, originariamente rappresentata dai bambini del campo di concentramento di Theresienstadt nella Cecoslovacchia occupata.

Dei trentamila bambini partiti da Terezin, soltanto poco piú di un centinaio sono sopravvissuti, gli altri morirono con le loro madri per fame, stenti, malattie infettive o nelle camere a gas di Auschwitz e Bírkenau. E' rappresentata molto nei maggiori paesi europei come simbolo dell'olocausto per presentare questo momento storico ai bambini nelle scuole.

